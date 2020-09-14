إيطاليا:مرسيدس بنز تطلق شاحنة متطورة بالتعاون مع شريك إيطالي

أنسامد- 14 سبتمبر/أيلول - أجرى فرع مارسيدس بنز للشاحنات، Mercedes Benz Trucks في إيطاليا، عرضا حصريا لشاحنتها الجديددة أكتروس أيكونك أديشن، التي تم تصنيعها بالتعاون مع شريك إيطالي.



وتم إطلاق هذه الشاحنة ضمن الإصدارات الخاصة، بمناسبة المرحلة الثالثة من الجولة المستدامة في أنتربتو دي بسكارا.



وتتميز الشاحنة الجديدة المطورة بمساعدة الشركة الإيطالية أتشيتو أينوكس Acito Inox تجذب الأنظار بأناقاتها وتصميمها الدينماكيي النموذجي، بتجهيز من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح عاكس يجعل السيارة أكثر جمالا، إضافة إلى معايير جديدة تعطيها ميزات تنافسية أخرى.



وتعد الشاحنة الجديدة لمارسيدس بنز، المتوفرة للطلب في الوقت الحالي، عنوانا للابتكار التكنولوجي، حيث تجمع بين أعلى درجات السلامة والراحة والكفاءة، بفضل أنظمة مساعدة القيادة التي تضمها منها مثل Active Drive Asisst وSideguard Assist وغيرها، كما أنها مزودة بمحرك من طراز أو أم 471 يورو 6 دي.



وأوضح دومينيكو أندريولي، رئيس التسويق والإعلام بشرك مارسيدس بنز للشاحنات أن الشركة بحثت مع أحد شركائها التاريخين لإصدار شاحنة خاصة تعكس القيمة الكبيرة للعلامة التجارية، وتوفر المزيد من الأناقة والتصميم، لتصبح واجهة أكثر جاذبية لهذه الشركة الكبيرة.



