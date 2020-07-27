الاتحاد الاوروبي: مصنعو السيارات بعيدون عن أهداف البيئة

أنسامد- 27 يوليو/تموز- كشفت تحليلات عن انبعاثات الكربون من السيارات في أوروبا أن مصنعي السيارات في الاتحاد لا يزالون بعيدون عن الأهداف التي وضعها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.



ودقت تحليلات أجرتها مجموعة Jato Dynamics ناقوس الخطر بأن هناك تراجع يقترب من تلك المستوى المسجل في عام 2014، فيما يتعلق بالالتزام بأهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات، بداية من السياراة الكبيرة إلى الصغيرة "Suv"، والسيارات العاملة بالديزل، وتنص أهداف الاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض الانبعاثات لتصل إلى على انخفاض انبعاثات الكربون إلى 95 جرام لكل كيلومتر.



ووفقا للتحليلات على السيارات الجديدة لعام 2019، إنه لا تزال هناك فجوة زيادة بحوالي 27،2% جرام لكل كيلومتر في السيارات الجديدة، عن المعدلات التي يضعها الاتحاد الأوروبي.



توضح التحليلات أن الانبعاثات والجسيمات المسجلة لدى سيارات شركات تويوتا وسيتروين ونيسان، قد ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2019، لتزيد من التباعد عن أهداف الاتحاد الأوروبي. ورغم تطوير شركات مثل تويتا لعربات هجين، ذات انبعاثات منخفضة جدا، إلا أنها لم يكون لها تأثيرا، في ظل غياب أي استراتيجية لهذه الشركات خلال الفترة المقبلة.



وفيما يتعلق بشركة نيسان، فرغم بعض التحسينات التي قامت بها الشركة والتركيز على صناعة سيارات مثل Suv، إلا أنها حافظت على نسبة انبعاثات أعلى من 110 جرام لكل كيلومتر.

