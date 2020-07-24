تراجع مبيعات المركبات التجارية في اوروبا منذ بداية العام

أنسامد - 24 يوليو / تموز - ظل الطلب على المركبات التجارية ضعيفا في أوروبا في شهر يونيو الماضي مسجلا تراجعا بلغت نسبته 20.3%، وذلك على الرغم من تمكن سوق السيارات من احتواءًا الانخفاض الذي شهدته مبيعات السيارات التجارية في شهري أبريل ومايو.



ووفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، الأسواق التي سجلت أكبر مستوى من الانخفاض هي ألمانيا (30.5%) وإسبانيا (24.2%) وإيطاليا (12.8%) ، بينما سجلت فرنسا زيادة متواضعة بنسبة 2.2%.



في النصف الأول من العام الجاري، انخفضت مبيعات المركبات التجارية بنسبة 33.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وسجلت جميع أسواق الاتحاد الأوروبي تراجعا كبيرا، على رأسها إسبانيا بنسبة 44.8% وإيطاليا (35.4%) وفرنسا (32.0%) وألمانيا (28.6%).



