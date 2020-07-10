ايطاليا: تأجيل معرض "أوتو برومتيك" إلى مايو 2022

أنسامد- 10 يوليو- حزيران- قرر منظمو المعرض الدولي للسيارات أوتو بروموتيك " Autopromotec" الذي يعقد كل عامين، تأجيل النسخة التاسعة والعشرين التي كانت منتظرة في منتصف العام المقبل إلى25 و28 مايو 2022.



وجاء قرار تأجيل هذا المعرض الذي تستضيفه مدينة بولونيا الإيطالية، ويختص في معدات السيارات ومنتجات ما بعد البيع، نظرا للصعوبات التي يواجهها تنظيمه في الوقت الحالي، إضافة إلى توفير الادوات والظروف التي تسمح بتوفير سلسة الإمداد.



وبرر المنظمون أن اختيار منتصف عام 2022، يتزامن مع التاريخ المتوقع لعودة الانتعاش الاقتصادي، مشيرين في بيان أن حماية المشاركين في المعرض يأتي أيضا على رأس معايير تأجيل المعرض.



وأوضح البيان أن قرار التأجيل تم اتخاذه بعد تحليل عميق للواقع الاقتصادي والصحي في العالم، ويهدف في الأساس لحماية الشركات المشاركة البالغ عددها 1700 شركة، والتي تمثل الشركات الأجنبية منها 43%، الذين يجدون في هذا المعرض فرصة مهمة لعرض منتجاتهم وخدماتهم.



وسيسمح تأجيل عقد المعرض للشركات استثمار مواردها الاقتصادية بشكل أفضل في وقت ملائم، إضافة إلى زيادة فرص الأعمال، والتي تشكل أحدى المزايا القوية لمعرض بولونيا.



ومن جانبه، أوضح مدير المعرض، رينزو سيرفادي أن وباء كورونا يسجل باستمرار معدلات عدوى مرتفعة ويتسبب في انخفاض كبير للسفر حول العالم، لذا فإن تنظيم مناسب لجميع الفاعلين لسلسلة الإمداد هو أساسي لتنظيم فاعلية بمستوى مرتفع.



ومن أجل مواكبة القطاع حتى التاريخ الجديد لعقد المهرجان، أوضح سيرفادي أن أوتو بروموتيك يعمل على مشروع رقمي في مايو 2021 الذي سيرافق الشركات من أجل عودة العمل الكاملة للقطاع، مع الاستمرار في التواصل مع السوق العالمي.



