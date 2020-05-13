دوكاتي:طالب باسادينا هو الفائز في مسابقة التصميم

انسامد - 13 مايو - ايار - فاز بيتر هاركينز طالب من باسادينا من معهد ارت سنتر كاليفورنيا للتصميم في مسابقة للرسم موضوعها " اقترح تصميما لسكرامبلر المستقبل " اطلقت في فبراير الماضي بعد عرض جهاز سكرامبلر 110 برو.



قام جيريمي فارو ، المصمم وأندريا فيراريسي ، مدير مركز دوكاتي ستايل سنتر ، مع وحدة العلامات التجارية سكرامبلر ، بالحكم على أعمال الطلاب استنادًا إلى قدرتهم على الرؤية المستقبلية ، وعرض المشروع ، وجودة الرسومات الفنية ، وبالطبع الأسلوب والتصميم. في المجموع ، تم تقديم 10 مشاريع كاملة وقد تخيل العديد من الطلاب جهاز سكرامبلر كهربائي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحركة الحضرية ، في حين قدم آخرون نماذج شاملة ، أي أنها أكثر تنوعًا ومناسبة للعديد من المواقف.



كما اختار المشروع الفائز الاتجاه الأخير الذي أثبت أنه الفائز ، لأنه يحترم الروح الحقيقية للعلامة التجارية. قالت أندريا فيراريسي ، مديرة مركز دوكاتي ستايل إن التعاون مع كلية ارت سنتر في باسادينا أدى إلى تجربة تبادل مثيرة للاهتمام مع طلاب من خلفيات ثقافية وأكاديمية مختلفة ، أعادوا تفسير جهاز سكرامبلر بطريقة إبداعية. ومع وجهات نظر بعيدة للغاية ، كان بيتر هاركينز هو الأفضل في تحويل الموضوع إلى مشروع ملائم بالتأكيد ، وقد أثبت عمله اكتماله بشكل خاص في دراسة النسب وفي تطوير التفاصيل.



