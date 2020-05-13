دوكاتي:طالب باسادينا هو الفائز في مسابقة التصميم

انسامد - 13 مايو - ايار - فاز بيتر هاركينز طالب من باسادينا من
معهد ارت سنتر كاليفورنيا للتصميم في مسابقة للرسم موضوعها " اقترح
تصميما لسكرامبلر المستقبل " اطلقت في فبراير الماضي بعد عرض جهاز
سكرامبلر 110 برو.
قام جيريمي فارو ، المصمم وأندريا فيراريسي ، مدير مركز دوكاتي
ستايل سنتر ، مع وحدة العلامات التجارية سكرامبلر ، بالحكم على
أعمال الطلاب استنادًا إلى قدرتهم على الرؤية المستقبلية ، وعرض
المشروع ، وجودة الرسومات الفنية ، وبالطبع الأسلوب والتصميم.
في المجموع ، تم تقديم 10 مشاريع كاملة وقد تخيل العديد من الطلاب
جهاز سكرامبلر كهربائي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحركة الحضرية ، في
حين قدم آخرون نماذج شاملة ، أي أنها أكثر تنوعًا ومناسبة للعديد
من المواقف.
كما اختار المشروع الفائز الاتجاه الأخير الذي أثبت أنه الفائز ،
لأنه يحترم الروح الحقيقية للعلامة التجارية.
قالت أندريا فيراريسي ، مديرة مركز دوكاتي ستايل إن التعاون مع
كلية ارت سنتر في باسادينا أدى إلى تجربة تبادل مثيرة للاهتمام مع
طلاب من خلفيات ثقافية وأكاديمية مختلفة ، أعادوا تفسير جهاز
سكرامبلر بطريقة إبداعية.
ومع وجهات نظر بعيدة للغاية ، كان بيتر هاركينز هو الأفضل في تحويل
الموضوع إلى مشروع ملائم بالتأكيد ، وقد أثبت عمله اكتماله بشكل
خاص في دراسة النسب وفي تطوير التفاصيل.