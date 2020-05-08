فيات كرايسلر تؤكد التزامها بتطوير مازيراتي

أنسامد - 8 مايو / أيار- جددت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات التزامها بتطوير علامتها التجارية الشهيرة مازيراتي من خلال مرافقة كازا ديل ترايدنت الشهيرة في تطوير الموديلات الجديدة، التي تم الإعلان عنها بالفعل والتغلب على المرحلة الصعبة الحالية.



قال الرئيس التنفيذى لشركة فيات كرايسلر مايك مانلى ردا على سؤال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين: غيرنا موعد الاحتفال بيوم مازيراتي - في إشارة إلى الحدث المزمع اقامته في شهر سبتمبر - للتأكد من أن العديد من الأشخاص يمكنهم السفر والتواجد في مودينا.



وأضاف: أعتقد أنه سيكون يومًا مهمًا جدًا لإظهار خطط مازيراتي للعالم. من حيث المنتج، نحن لا نتوقع أي تأخير كبير في خططنا. في العام الماضي، أعطينا الكثير من الوقت لعلامة مازيراتي التجارية، مشيرا إلى أن هذا العام سيكون صعبا للغاية بالنسبة للعلامة التجارية.



وفي تعليقه على نتائج الشركة بين شهري يناير ومارس مع انخفاض المبيعات بنسبة 75% في الصين و 23% في أمريكا الشمالية بسبب توقف عمليات التسليم من منتصف مارس، قال مانلي إنه يعتقد أن هذا الفترة كانت غير عادية بالنسبة إلى مازيراتي، مضيفا: أعتقد أننا سنشهد أداءً أفضل في الربع الثالث والرابع من العام.



