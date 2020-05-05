فيات باندا الجديدة مزودة بجهاز تنقية هواء

انسامد - 5 مايو - ايار - ابتكرت شركة فيات سيارة من أحدث الأجيال
، صديقة للبيئة بفضل تقنية Mhev ومزودة بحلول مبتكرة (مرشح كابينة
عالي الأداء ، جهاز تنقية الهواء ومصباح تعقيم للأشعة فوق
البنفسجية داخل السيارة) بتكلفة يومية تبدأ من 3 يورو ، أي ما
يعادل تذكرتين علي متن حافلات للنقل العام في ميلانو أو روما.
هذا ما تطلقه فيات اليوم بالتعاون مع مجموعة فيات كرايسلر ، مع
المنتج المالي المثالي لليوم الذي لا ينسى عندما تبدأ إيطاليا مرة
أخرى في استعادة نشاطها الطبيعي .
تقدم شركة فيات سيارتها الجديدة باندا لتشجيع الحركة المستدامة
وتهدف في هذه اللحظة إلى تشجيع أنشطة وتحركات الأفراد بدقة من رمز
باندا و 500هايبريد و القوة التي تنبعث منه ، مقارنة بمحرك البنزين
، ما يصل إلى 30 ٪ أقل من ثاني أكسيد الكربون في البيئة: لأن
الهواء الذي نتنفسه في الهواء الطلق لا يقل أهمية عن ما نريد أن
نتنفسه أثناء القيادة .