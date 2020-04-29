سوبارو ايطاليا تتخذ اجراءات احترازية كبيرة

انسامد - 29 - ابريل - نيسان - طورت شركة سيارات سوبارو في فرعها بايطاليا سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي تأخذ في الاعتبار مجالات العمل المختلفة وتشمل جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى مستويات مختلفة ويتعاملون مع الشركة: من الوكلاء إلى العملاء ، ومن الموظفين إلى فنيي الورش.



قال نيكولا توريجياني ، المدير العام لقسم المبيعات في سوبارو إيطاليا - "في سياق عدم القدرة على التنبؤ بشكل كبير بما سيحدث في الفترة المقبلة ، تحركت سوبارو إيتاليا لتوفير الامان لشبكة تجارها - وهي تمثل ليس فقط مكانًا فعليًا حيث يمكن التواصل مع العميل ولكن أيضا ثروة من المهارات.



عملت الشركة علي استثمار كبير في الموارد البشرية ،بداية من تدريب مستشاري المبيعات ، وهو المفتاح لتقديم مستقبل أفضل لمجموعة سوبارو ، بدءًا من نماذج اي بوكسر الجديدة للعملاء .. هذه المهارات هي الآن أكثر من أي وقت مضى تراث يجب الحفاظ عليه ".



مع بداية حالة الطوارئ ، قام الفرع الإيطالي للعلامة التجارية اليابانية بتفعيل ادوات جديدة على الفور للمساهمة في الاستقرار المالي لشبكة الوكلاء. .اتخذت الخطوة الأولى شكل تأجيل شروط الدفع للسيارات ، وهو إجراء يهدف إلى إعطاء الدعم فوري لجزء من سلسلة التوريد التي كانت بالفعل تحت ضغط من السوق التي تعاني من صعوبات ناتجة عن الحالة الطارئة.. بالإضافة إلى ذلك ، قررت سوبارو إيطاليا دفع الحوافز للربع الأول من السنة التقويمية بغض النظر عن تحقيق حجم المبيعات المستهدفة.



