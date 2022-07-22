إيطاليا: 25% من الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على البحر

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - كشف معهد "نوميسما" للأبحاث، أن ربع الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، يعتمد على البحر، في إشارة إلى أهمية البحار بالنسبة للاقتصاد الإيطالي.



وأوضح المعهد، الواقع في بولونيا، في تقرير حديث، "تجميع ودمج مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والسياحية والطاقة، المتعلقة بالبحر يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني".



وأشار المعهد إلى أنه في قطاع السياحة وحده، يمثل قطاع البحر أكثر من 60% من نسبة التدفق السياحي العالمي والذي يشكل في إيطاليا نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بحساب الهوامش الأخرى المرتبطة بالقطاع السياحي البحري، فمن الممكن أن تقفز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.



إلى جانب ذلك، يتجاوز قطاع الشحن والموانئ، الذي يمثل شركات الشحن ووكلاء الشحن والموانئ، 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن يرتفع إلى 9% في حالة إضافة كامل سلسلة الخدمات اللوجيستية التي تتوقف في الموانئ.



وبين التقرير أن 63.7% من الواردات الإيطالية و50% من الصادرات تمر عبر البحر. (أنسامد).



