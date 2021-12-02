إيطاليا: اتحاد الشركات البحرية يشارك في لقاء Connext

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - يشارك اتحاد الشركات البحرية Confindustria Nautica في الإصدار الثاني من لقاء كونكست Connext وهو لقاء الشراكة الصناعية الوطنية الذي ينظمه اتحاد الصناعات الإيطالي.



ويهدف الحدث المقرر عقده غدا الجمعة في ميلانو، إلى خلق فرص للمقارنة بين الشركات وانشاء شراكات بين مختلف الشركات وكذلك تقوية معرفة الشركات ببعضها وتعزيز علاقاتها.



وسيكون اتحاد الشركات البحرية Confindustria Nautica، ممثلا بالعديد من الشركات العاملة في البحر مثل F.lli Razeto e Casareto, Gianneschi Pumps and Blowers, Marine Partners, Monina Corporate وغيرها من الشركات.



وعلقت مارينا ستيلا، المديرة العامة للاتحاد على المشاركة في هذا الحدث بالقول، "المظهر الجديد للحدث، الذي يربط بين الوجود المادي والبعد الرقمي، سيسمح بدرجة أكبر من التفاعل وبالتالي، المزيد من الفرص لإنشاء شراكات وظيفية، لتعزيز معرفة الشركات وتقويتها في مجال سلسلة التوريد، مما يزيد من المنافسة في الأسواق الدولية".



وأضافت بالقول إن الاتحاد سيدير ندوة عبر الانترنت بشأن الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد البحر، مع مداخلة من نائب رئيس الاتحاد، أندريا رازيتو، سيتحدث فيها عن الابتكار التكنولوجي، كونه محرك استراتيجي لصناعة القوارب الإيطالية. (أنسامد).



