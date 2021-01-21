ايطاليا:اتفاق لدعم الصناعات البحرية واليخوت

(أنسامد) - يناير 21 - روما - ابرمت غرفة الصناعة بمدينة سبيزيا اتفاقا مع غرفة الصناعات البحرية الايطالية بهدف تطوير مبادرة الميل الازرق و دعم القطاع البحري الايطالي.و يهدف الطرفين المشاركة بدعم و رفع قدرات قطاع الانتاج داخل الشركات..



يؤكد القطاعان في بيان لهما ان الاتفاقية تعتبر خطوة هامة لتحقيق مشروع سبيزيا وليجوريا التي يطلقون عليها مشروع الميل الازرق خاصة علي الصعيد الاقتصادي لان جائحة كورونا جعلتنا ندرك اهمية المؤسسات في وقت الازمات .



تضع مبادرة الميل الازرق استراتيجية لزيادة التنافس و بين الشركات كذلك علي الصعيد الدولي.يقول سافيريو كيتشي رئيس غرفة الصناعات البحرية ان الاتفاقية تهدف الي تعزيز التعاون بينهما و دعم دور قطاع الانتاج البحري و الشركات المنتجة. (أنسامد).



