ايطاليا..المعرض البحري في ميناء ميرجيلينا في مارس 2021

انسامد - 9 ديسمبر - كانون الاول - تقام النسخة 34 من نافيجاري ، المعرض البحري مع التجارب البحرية في شهر مارس العام المقبل ، على رصيف لويز في ميناء ميرجيلينا في نابولي.



اكدت مذكرة من رابطة الصناعة البحرية الإيطالية ، التي تنظم المبادرة منذ سنوات والتي قررت توسيع منطقة المعرض في المقر الرئيسي في مارس 2021 .



يؤكد جينارو أماتو ، رئيس الجمعية التي لديها 250 حوضًا مسجلاً لبناء السفن - يجب أن يتناسب المعرض مع دورها: أن تصبح عاصمة عرض القوارب في منطقة البحر الأبيض المتوسط السفلى.



لهذا السبب ، يجب أن يحظي المعرض في شهر مارس المقبلبقدر اكبر من الأهمية و السماح لسلسلة التوريد البحري بأكملها بتقديم نفسها بأفضل طريقة ممكنة.



كانت مارينا مولو لويز هي البطل الرئيسي للمشروع من عام 2008 إلى عام 2011... في انتظار الضوء الأخضر من موسترا لولتريماري للتعيين التالي للطبعة 48 من نوستريكرود في فبراير ، ليتحول مشروع نابولي ، الي عاصمة البحر الأبيض المتوسط للقوارب .



