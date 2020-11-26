ايطاليا..تطوير السياحة البحرية في جنوة

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين الثاني - تتعاون شركتي اسونات وليتيور بوت لتطوير السياحة البحرية وتعزيز المراسي كبوابة للجذب السياحي للبلاد.



قام الاتحاد التمثيلي للمراسي الإيطالية ومُنشئ التشغيل في جنوة بتوقيع اتفاقية اطارية تهدف الي تحديث فكرة اقامة السياح وتطوير افكارجديدة في مجال المراسي مثل الإقامة طوال الليل بدلاً من الإقامة في فندق على متن يخت راسخ في المرسى ، بأسعار في متناول الجميع ..ويعمل الاتحاد علي ربط مالكي القوارب بأولئك الذين يبحثون عن تجربة على متنها .



ستتمكن المراسي ، المدرجة في نموذج العمل الجديد الذي اقترحته منصة ليتيوربورد ، من الحصول على رؤية أكبر وبيع خدماتها السياحية من خلال البوابة وسيتمكن أصحاب السفن من تفويضهم باستقبال الضيوف وتنظيم التنظيف على متن السفن كما يتم تقديم خدمات جديدة وفرص عمل جديدة على مدار العام. يقول والتر فاسالو ، المؤسس والرئيس التنفيذي: "تمثل الاتفاقية نتيجة ملموسة للرغبة في التجديد في القطاع وخلق قوة دافعة للقوارب والصناعات المرتبطة بها ، مع تأثير إيجابي على الاقتصاد . بواسطة ليتيوربورد.



قال رئيس اسوناتلوسيانو سيرا "هذه مبادرة مهمة في عملية تعزيز منتج السياحة البحرية مؤكدا اهمية دور المراسي كحلقة وصل بين أنظمة البحر والبحيرات والأنهار واليابسة".



