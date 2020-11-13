استقرار ايرادات شركة سان لورينزو منذ بداية العام

أنسامد - 13 نوفمبر / تشرين الثاني - سجلت شركة سان لورينزو Sanlorenzo الإيطالية المتخصصة في تصنيع اليخوت صافي إيرادات بقيمة 322.6 مليون يورو من مبيعات اليخوت الجديدة في 9 أشهر حتى 30 سبتمبر الماضي.



وتراجع هامش التشغيل بشكل بشكل طفيف بنسبة 0.2% ليسجل 48.5 مليون يورو، فيما انخفض صافي الارباح بنسبة 8.2% ليسجل 24.3 مليون.



وسجل صافي الديون المالية للمجموعة 5.1 مليون يورو، في تحسن جديد مقارنة بـ 23.5 مليون يورو في 30 يونيو 2020. بلغت قيمة الطلبيات الموقعة بالفعل في نهاية سبتمبر 670,2 مليون يورو، بزيادة قدرها 104.6 مليون يورو مقارنة بنفس النتائج في 30 يونيو 2020.



فيما يتعلق بالتطور المتوقع للعمليات، تتوقع سان لورينزو تحقيق صافي إيرادات جديدة وهامش تشغيلي إجمالي يتماشى مع نتائج عام 2019، بفضل الإجراءات التي تم تنفيذها منذ مارس لمعالجة آثار وباء كورونا.



