معرض لصناعة اليخوت عبر الانترنت بسبب كورونا

أنسامد- 30 أكتوبر/ تشرين الأول - مع اللوائح الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد التي أصدرتها الحكومة الايطالية، تقرر تنظيم معرض Yare لصناعة اليخوت عبر شبكة الانترنت لمواجهة هذا التحدي الذي يفرضه الوضع الصحي الحالي.



وصرح المنظمون أن المعرض سيقام يومي الخميس 26 والجمعة 27 نوفمبر، حيث سيتم تنظيم جميع أنشطة برنامج المعرض عبر شبكة الإنترنت، مما يسمح للشركات المشاركة والمشاركين بالمشاركة بنشاط عن بُعد.



ومن خلال تطبيق Yare، سيكون المعرض عبارة عن معرض افتراضي مع مشاركة جمهور كبير من العاملين في القطاع لاقامة شراكات وخلق فرص عمل.



