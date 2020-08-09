معرض جنوى الدولي للقوارب في أكتوبر القادم

أنسامد - 9 أغسطس / آب - تقام الدورة الستين من معرض جنوى الدولي للقوارب في مدينة جنوى الايطالية في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر القادم.



وصرح رئيس معرض جنوى للقوارب Saverio Cecchi قائلا : نحن نعمل على تنظيم حدث يجمع بين الفعالية والسلامة في مواجهة كورونا، ويؤكد على تميز الصناعة الايطالية، مضيفا أن المسؤولية والالتزام هما الرد على الثقة التي تبديها الشركات المشاركة.



وتابع : على الرغم من الصعوبات التي واجهناها في تلك الفترة، فإن المشاركات فاقت التوقعات، مما يدل على أن المعرض يعد دائمًا أداة عمل مهمة.



حتى الآن، هناك أسماء لشركات رائدة في عالم القواب من عدة دول مشاركة في المعرض، من بينها شركة أركاديا، ومجموعة أزيموت بينيتي، ومجموعة فيريتي، وشركة بينتيو وسانسيكير وسولاريس وجينو وشركة هانز.



تتضمن دورة العام الحالي من معرض جنوى للقوارب خطة تدابير تهدف إلى تحقيق تخطيط مرن وقابل للتكيف مع السيناريوهات المختلفة، وتضمن أكبر قدر ممكن من الامان في مواجهة فيروس كورونا.



