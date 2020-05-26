شراكة بين لمبورجيني و سي لصناعة يخت جديد

انسامد - 26 مايو - ايار - اعلنت كل من مجموعة سي و شركة سيارات لمبورجيني عن شراكة جديدة بينهما لتصميم وبناء ، اليخت الجديد لأسطول تكنومار .



في بيان مشترك أعلنت الشركتان عن "مشروع التآزر القوي الذي يعتمد باستمرار علي قيمة العلامة التجارية لامبورغيني في تصنيع قارب فريد ورائد سيتحول الي ايقونة مثلالسايرة التي استوحي منها وهي لامبورغيني شيان ، السيارة الرياضية الهجينة المستقبلية ، يجمع اليخت الجديد "السمات المشتركة لكلا الماركتين" من حيث التصميم والخصائص التقنية وجودة المواد. سيكون تكنومار لمبورجيني قادرًا على الوصول إلى سرعة 60 عقدة و يصل الي ما يزيد عن 111 كم / ساعة ، وسيكون أسرع قارب في أسطول نكنومار التابع للمجموعة.



قال جيوفانس كوستنانتينو رئيس مجلس ادارة شركة سي ان المشروع سيتم تقديمه اخر يونيو وستكون النسخة الاولي من القارب الجديد ستكون جاهزة بداية 2021.

