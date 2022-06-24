إيطاليا: نمو بيع المياه المعدنية بنسبة 6.4% خلال 5 شهور

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - يستمر استهلاك المياه المعدنية في إيطاليا، في الارتفاع خلال الأشهر الأولى من عام 2022، بعد النمو الذي حققته خلال عام 2021، بنسبة 4,9%.



وكشفت بيانات شركة " NielsenIQ"، أن مبيعات المياه المعدنية الإيطالية، نمت بنسبة 6,4% من حيث القيمة، و4,7% من حيث الحجم في الفترة بين يناير ومايو 2022، بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2021.



هذا ما أظهره مسح تحت عنوان "مراقبة المياه المعدنية"، أجراه مرصد نوميسميا المخصص لقطاع المياه المعدنية، وشارك في المسح ألف مشتري إيطالي للمياه المعبأة.



ومن بين الاتجاهات الجديدة في شراء المياه المعدنية، بيع المياه الغنية بالعناصر المفيدة للجسم مثل الفيتامينات والمعادن، وكذلك أحماض الهيالورونيك ومستخلصات الأعشاب والفاكهة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 20%.



ورغم ذلك، تظل هذه النوع من المياه، أقل من 1% من المبيعات الإجمالية للمياه المعدنية، ويقبل عليها فقط 4% من الإيطاليين، لكن من المتوقع ان تحقق نموا.



وأظهر المسح أن 13% من الإيطاليين يرغبون في تجربتها خلال الأشهر المقبلة.



على صعيد آخر، انتعشت صادرات المياه المعدنية الإيطالية، لتغلق عند نمو بنسبة 33% خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى الإقبال الكبير على المياه الإيطالية المعبأة في الولايات المتحدة التي ارتفعت بنسبة 46%، ثم المملكة المتحدة، بنمو 77%، وألمانيا بنمو 12%، وسويسرا بنمو 23%. (أنسامد).



