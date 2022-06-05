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إيطاليا تفوز بمسابقة الطهاه "تحدي الشيف العالمي" في دبي
    (أنسامد) - يونيو 5 - روما - فاز فريق الشيفات الإيطاليين (NIC)، أول أمس الجمعة، بفئة كبار السن في مسابقة تحدي الشيف العالمي "Global Chef Challenge في دبي، متفوقا على السويد وسنغافورة.

    كما حصلت إيطاليا على المركز الثاني في فئة الناشئين، مع الشيف الشاب جيورجيا سيكاتو وفي فئة المعجنات مع أنطونيو ديل أورو ولوكا بنا.

    كانت هذه النتائج تاريخية لكل الفريق الإيطالي، الذي دربه المدير العام جيانلوكا توماسي، ومدير الفريق بيير لوكا أرديتو، وطاهي فريق الناشىين انجيلو بيسكوتي، ويرافقه رئيس اتحاد الطهاة الإيطالي، روكو بوزولو. (أنسامد).

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