البانيتيرانيا حمية غذائية متوسطية ومخاطر صحية أقل

(أنسامد) - مايو 31 - روما - ظهر إلى النور النظام الغذائي المتوسطي الجديد "البانيتيرانيا" وهو عبارة عن حمية مستدامة تصلح لأي شخص في العالم.



وتم الإعلان عنه في مجلة " نيتشور- الطبيعة" والتي تصدرها قناة اليونيسكو التعليمية من أجل الصحة والتنمية المستدامة التابعة لجامعة فيديريكو الثاني في نابولي والوحيدة في أوروبا التي تكرس جهودها للحفاظ علي صحة المواطنين من خلال التركيز على العوامل الغذائية والبيئية والوظيفية.



ويؤكد الخبر أن هذه الحمية تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 50 بالمائة والإصابة بمرض السكر بنسبة 30 بالمائة.



وتضم الحمية أطعمة مختلفة من شرق و جنوب اسيا أو أمريكا اللاتينية وتعمل علي نباتات ومصادر غذائية من البيئة المحلية ويمكنها أن تمتثل في كل مكان لقواعد حمية البحرالأبيض المتوسط.



ويعتمد هذا النظام الغذائي بشكل أساسي على النباتات، مع تناول كمية كافية من الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة واستهلاك معتدل من الأسماك ومنتجات الألبان واللحوم. (أنسامد).



