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رفاهيّة - منتجات غذائية
اتحاد الطعام الإيطالي : 10 اقتراحات لوجبة خفيفة مثالية
    (أنسامد) - مايو 21 - روما - طرح اتحاد الطعام الإيطالي قائمة تضم 10 اقتراحات من أجل وجبة خفيفة مثالية "في الهواء الطلق"، مع حلول فصل الصيف، بالتعاون مع ميكيل انجيلو جيامبيترو، المتخصص في علوم الأغذية والطب الرياضي.

    ويمكن الاطلاع على القائمة والاقتراحات التي تهم الأطفال والشباب بشكل خاص عبر الموقع الإلكتروني www.merendineitaliane.it. وتؤكد هذه الاقتراحات أهمية تناول الفاكهة، ويفضل أن يكون ذلك في خلال موسمها.

    ويفضل تناول الزبادي مع الحبوب أو آيس كريم مع البسكويت أو ساندويتش أو شريحة صغيرة من البيتزا. وينصح الخبراء بعدم نسيان شرب زجاجة ماء واحدة على الأقل، حتى أثناء الوجبة الخفيفة. (أنسامد).

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