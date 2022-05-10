إيطاليا: السعوديون مذهولون بجودة زعفران لاكيلا

(أنسامد) - مايو 10 - روما - أجرى وفد مكون من ٢٩ رجل اعمال سعودي زيارة إلى منطقة ابروزو للاتفاق على توريد زعفران لاكيلا إلى المملكة.



وزار الوفد المطاعم والفنادق الكبيرة واطلع على حملات التوزيع الضخمة والتسويق واستخدام الزعفران في المطاعم السعودية.



وفي ختام الزيارة، قالت فابريزيا اكويليو خبيرة السياحة " دهش العرب من جودة الزعفرن الذي قدمته لهم ووصفوه بالممتاز ".



وأضافت، " أنهم مهتمون ايضاً بتعلم تقنيات استخدامه في الطهي بكافة صوره وقبل كل شئ طرق المحافظة عليه من التلف نظراً لإرتفاع ثمنه وحساسيته لسرعة التلف ".



وتابعت في النهاية، " المشترون السعوديون يريدون قبل كل شيء استخدام الزعفران مع المحافظة على صفاته العضوية دون أي تغيير".



(أنسامد).



