إيطاليا : عودة مسابقة أولمبياد بيتزا نابولي

(أنسامد) - مايو 6 - روما - عادت مسابقة أولمبياد بيتزا نابولي من جديد، لتقام في الفترة من 3 إلى 6 يوليو القادم، في المقر الرئيسي ل"جمعية بيتزا نابوليتان الحقيقية".



ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث أكثر من 300 مشارك من 40 دولة من القارات الخمس. وستكون هذه المسابقة أيضا فرصة للاحتفال بمرور 38 عامًا على نشاط الجمعية.



سوف يتنافس على جوائز المسابقة، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الدول، مطاعم البيتزا وطهاة البيتزا المحترفين التابعين لجمعية بيتزا نابوليتان الحقيقية المنتشرين في جميع أنحاء القارات الخمس، والذين سيكونون قادرين على المشاركة في المرحلة النهائية.



سينضم إلى المسابقة الفائزون في الجولات التمهيدية المنظمة حول العالم، والتي سيتنافس خلالها طهاة البيتزا غير التابعين للجمعية.



وتتيح دورة 2022 من المسابقة إمكانية المشاركة أيضًا لغير المحترفين في فئة "الهواة". (أنسامد).



