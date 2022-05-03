تزايد عروض تقديم الطعام في متاحف روما

(أنسامد) - مايو 3 - روما - مع عودة السياحة الدولية الي ايطاليا، في نهاية المرحلة الأكثر حدة من حالة الطوارئ، جددت روما عروض تقديم الطعام والمرطبات في اثنين من المتاحف - من درر العاصمة: جاليريا بورجيزي ، وقصر ماسيمو.



وأظهرت الفكرة القدرة أيضًا على جذب الاستثمار من قبل رواد الأعمال الذين شاركوا في دعوات المناقصات من خلال تطبيق التعاون بين القطاعين العام والخاص.



وفي معرض بورجيزي، وجهة عشاق الفن مع روائع بيرنيني، كانوفا، رافايلو وكارافاجيو، حصلت مولتو إيطاليانو علي مناقصة خدمات المطعم والكافيتريا، من الإفطار إلى الوجبات الخفيفة والمقبلات.



ويعد مولتو مشروعاً لتقديم الطعام الراقي ابتكره الأخوان لورنزو وماركو باسيتي ضمن شركة ArpFood & Hospitalitysrl.



وحقق المطعم الأول، الذي تم افتتاحه في عام 2006 في فيالي باريولي في روما، نجاحًا كبيراً .



وبالإنتقال إلى الساحة أمام محطة تيرميني، في قصر ماسيمو، مع سحر حديقة ليفيا وفسيفساء الإمبراطورية الرومانية، نجد كافتيريا ماسيمو ومطعم ليفيا، بمثابة مشروع لتقديم الطعام المعاصر الجديد فهي مجرد مطاعم بسيطة تقدم قائمة طعام طوال اليوم مع عشرات الأنواع من البيتزا والخبز الطازج في كل الأشكال والنكهات. (أنسامد).



