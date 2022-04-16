إيطاليا : معرض ماك فروت للخضروات والفاكهة في ريميني في مايو

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - يعود معرض ماك فروت Macfrut الإيطالي للخضروات والفاكهة في دورته التاسعة والثلاثين لمدينة ريميني، حيث من المقرر إقامته في الفترة بين 4 و6 مايو المقبل، ليلقي الضوء على قطاع إيطالي رائد يغلق عام 2021 مع زيادة في الصادرات لتصل إلى 5.5 مليار يورو بنسبة نمو 6%.



ومن المتوقع أن يشارك 800 عارض في هذا المعرض، مع وجود أجنبي يمثل 25% تقريبا، بالإضافة إلى 500 مشترٍ معتمد. وسيشهد المعرض تنظيم ندوة مخصصة للأعشاب الطبية والتوابل ومنطقة مخصصة للطائرات بدون طيار والروبوتات.



سيفتتح وزير الزراعة الإيطالي ستيفانو باتوانيللي معرض Macfrut 2022 بحضور نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني، وثلاثة وزراء زراعة أفارقة يمثلون إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.



(أنسامد).



