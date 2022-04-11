ارتفاع تكلفة النبيذ الإيطالي 35% جراء الحرب الأوكرانية

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - ارتفعت تكاليف إنتاج النبيذ في المصانع الإيطالية، بنسبة 35% جراء تداعيات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.



وحذراتحاد Coldiretti Ettore Prandini، خلال اجتماع حول تأثير الصراع على إنتاج مصانع النبيذ، الذي تم تنظيمه في "فينيتالي" في فيرونا"، من التداعيات الباهظة لهذه الحرب على مصانع النبيذ الإيطالية.



وأكد الاتحاد أن مصانع النبيذ الإيطالية، تجد نفسها أمام زيادات من جانب واحد، من موردي مواد التعبئة والتغليف، وهو ما يثقل كاهل هذه المصانع بأكثر من مليار يورو.



ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت تكلفة العبوة الزجاجية الواحدة أكثر من 30% مقارنة بالعام الماضي، بينما زاد سعر الفلين 20% في حين أن المواد الأخرى زاد سعرها بنسبة 40%.



هذه الزيادة في الأسعار ليست مستقرة وأنما تتغير من أسبوع إلى آخر، مما يجعل فكرة التخطيط الاقتصادي العادي لأي مصنع أو شركة، أمر مستحيل.



إلى جانب ذلك، فقد ارتفعت أسعار الآلات والأقبية بشكل كبير جدا، ليصبج من المستحيل الحصول عليها وفقا للتقديرات الحالية، إضافة إلى زيادة النقل البري بنسبة 25%، وارتفاع تكلفة النقل البحري بين 400 إلى 1000%.



وأظهرت البيانات أن السعر الحالي للحاوية البحرية ارتفع من 1400 دولار منذ عام إلى 9700 دولار في الوقت الحالي. (أنسامد).



