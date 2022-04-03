كتاب عن الطبخ الشرق أوسطي، وصفات عربية وإسرائيلية

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - أصدرت مطبعة في فلورنسا بإيطاليا، كتابا للطهي بعنوان "المطبخ في الشرق الأوسط.190 وصفة عربية وإسرائيلية"، كتبه جان ميشيل كاراسو ولويزا غيت، ويشتمل علي 228 صفحة ومقدمة بقلم فيتوريو كاستيلاني المعروف باسم الشيف كومالي.



ويحتوي الكتاب - الذي يباع ب16 يورو - علي المكونات وطريقة التحضير وأيضا قليلا من التاريخ، وعلى 190 وصفة لذيذة، متضمنة الحلويات، بدءا من البلدان ذات الثقافة العربية البحتة إلى إسرائيل.



كما يشتمل الكتاب أيضا، على محتوي باللغة العربية مع المكونات والأدوات الرئيسية، وهي مفيدة لفهم الأطباق بشكل أفضل لاكتشافها وتحضيرها سواء اللحوم والأسماك أو الخضار لجميع الأذواق. (أنسامد).



