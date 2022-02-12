إيطاليا : استقرار مبيعات التفاح في يناير

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - سجلت مبيعات التفاح الإيطالي استقرارا في شهر يناير مقارنة مع المواسم السابقة، لتسجل 180 ألف طن، وفقا للاتحاد الإيطالي لمنتجي التفاح Assomela.



وأضاف الاتحاد الإيطالي لمنتجي التفاح، الذي يمثل 80% من الإنتاج الوطني للتفاح، أن مخزون تفاح المائدة انخفض في الأول من فبراير إلى 1.018 مليون طن، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



لا تزال هناك قيود على الصادرات، خاصة إلى الوجهات الخارجية. يمثل نقص الحاويات وما يترتب عليه من زيادة في تكاليف الإيجار عقبة أمام الصادرات. (أنسامد).



