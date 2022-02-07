عيد الحب.. الحلويات والمشروبات تتصدر الاهتمامات في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - يهتم الايطاليون بشكل خاص بعيد الحب او الفالانتين داي و يفضلون تقديم النخب مع الحلوى، حيث يعتبرونه أجمل شيء يمكن عمله في أمسية عيد الحب، بحسب الجزء الأكبر من الإيطاليين.



ووفق استطلاع أجرته شركة أمازون، مع شركة "يو جوف"، العالمية العاملة في مجال دراسات السوق على 1000 مستهلك من مدينتي ميلانو وروما، فإن 52% من الإيطاليين مقتنعون أن أفضل أمسية يمكن تمضيتها خلال عيد الحب، هو تناول الشراب مع الحلوى، مع الأشخاص الذين يحبونهم.



وأظهر التحقيق أن 85% من الأشخاص المستهدفين، اتفقوا على أن عشاء الفالانتين، هو لحظة خاصة للعشاق، بينما عبر 28% من المستطلعين عن أنه خلال العام الحالي، أن أفضل مكان لقضاء عشاء عيد الحب، وتبادل الهدايا مثل الزهور والفواكه، يكون في المنزل.



وتظهر الأطباق المفضلة خلال عشاء عيد الحب، الروح الذواقة لدى العشاق، فبين الأطباق المفضلة، تتصدر الأسماك بنسبة 31%، واللحوم الفاخرة، بنسبة 22%، وطبق من اللحوم الباردة والجبن، 20%.



إلى جانب ذلك، 20% يفضلون طبق الريستو بالكريمة، بينما 19% يفضلون المعكرونة الطازجة، المصحوبة بصلصة نموذجية وبطريقة عمل إيطالية.



وبالنسبة للمشروبات، يفضل 37% النبيذ الأبيض، يليه مباشرة النبيذ الأحمر بنسبة 29%، بينما قال 17% إنهم منفتحون على تذوق مزيج أكثر جراءة من الطعام والمشروبات المختلفة. (أنسامد).



