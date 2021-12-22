316 مليون زجاجة نبيذ إيطالي خلال احتفالات الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - في إيطاليا أو في الخارج، وفي المنزل أو المطعم، خلال احتفالات عيد الميلاد أو رأس السنة، تبلغ توقعات تناول النبيذ إلى "ملياري توست"، وبقيمة تبلغ 236 مليون يورو.



ووفقا لتقديرات مرصد اتحاد النبيذ الإيطالي، فإن استهلاك النبيذ الفوار سيصل إلى مستويات قياسية خلال الاحتفالات، إذ أن هناك اكثر من 316 مليون زجاجة إيطالية جاهزة للاستهلاك خلال العطلات، بزيادة 18.3% عن العام الماضي، و50% أكثر من 5 سنوات ماضية.



وتبين التقديرات أن ما يقرب من 3 من 4 زجاجات مخصصة للخارج، بينما تم حجز حوالي 88 مليون زجاجة بنسبة 14%، لقضاء العطلات على طاولات الإيطاليين، والتي ستضاف إليها زجاجات مستوردة، تبلغ 5 مليون زجاجة، بعدد إجمالي يزيد 50% عن العام الماضي.



وتتوقع العلامات التجارية جميعها نموا كبيرا، بدءا من بروسكو دوك، بزيادة 25%، وصولا إلى أستي، ومن فرانشياكورتا إلى كونيليانو دوجك، وترنتو و وغيرها. (أنسامد).



