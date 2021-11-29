"تيراميسو من أجل الكوكب".. 3 سيدات يفزن بالمارثون

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - فازت 3 سيدات بمسابقة الصور في إطار ماراثون التيراميسو العالمي 2022.



وجاء في المرتبة الأولى، أليساندرا فينديماتي، من مدينة الندقية، مع "جرين ميس"، الذي ضم سكريات خضراء وشيكولاته داكنة.



المركز الثاني كان من نصيب هيلين جرين، من ميلانو مع "Love planet"، والتي ضمت شيكولاتة وكريمة، وفي المركز الثالث، جاءت أناليزا بينسابني، من بيلونو، مع "وردة للكوكب"، والتي ضمت فستق.



هذه هي نتائج المسابقة التي نظمتها قناة Tiramisù (Twc) على انستجرام، بمناسبة مارثون التيراميسو العالمي 2022، وهو لقاء افتراضي لعشاق الحلوى الأكثر شعبية حول العالم.



واعتمدت المسابقة على الصور، وهي مستوحاة من موضوع الاستدامة والدفاع عن البيئة.



وسيتم تتويج الثلاثة الفائزات خلال احتفال في الخريف المقبل في ترفيزو، وسيصبحن رمزا مساهما في "الوقت من أجل الكوكب"، وهي شركة غر ربحية تنشئ وتمول الشركات التي تكافح تغير المناخ في جميع أنحاء العالم. (أنسامد).



