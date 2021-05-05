آيس كريم بالفستق الحلبي يفوز في إيطاليا

(أنسامد) - مايو 5 - روما - الشوكولاتة والفانيليا هي نكهات الآيس كريم التي تحظى بأكبر قدر من الإشادة في الخارج. الا ان الفستق الحلبي في إيطاليا هو المفضل ، أمام ستراتشاتيلا والبندق.



تظهر التفضيلات مع تصميم خريطة أوروبية للآيس كريم المصنوع يدويًا تم إنشاؤه بواسطة Deliveroo لتوصيل الطعام في بعض البلدان الأوروبية مثل المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا حيث توجد خدمة التوصيل.



تم إجراء الاستطلاع من خلال النظر في أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم وعاداتهم عند طلب الآيس كريم في المنزل.



دار البحث ف في إيطاليا بشكل خاص في ميلانو كعاصمة للآيس كريم المنزلي ، قبل روما وفلورنسا.



أغلقت كالياري وبرغامو المراكز الخمسة الأولى من بين المدن المدمنة على الآيس كريم. من بين المستجدات الناشئة من حيث الأذواق ، تم الإبلاغ عن "تركيبات خاصة ومكونات غير عادية قادرة على إثارة الفضول " ، بما في ذلك الريكوتا والتين ، وخوخ البلسان والنكتارين ، والأناناس والزنجبيل ، والفول السوداني المملح ، والبطيخ ، والموز والليمون .



على سبيل المثال لا الحصر. من الناحية الاقتصادية ، من ناحية أخرى ، في شبه الجزيرة ، في الأشهر الـ 12 الماضية ، تضاعفت طلبات شراء الآيس كريم على منصة Deliveroo ثلاث مرات (+ 200٪).



خارج الحدود الايطالية يبدو أن الشوكولاتة والفانيليا هما الشغف الحقيقي من حيث المذاق ، حيث احتلت المرتبة الأولى في فرنسا وإسبانيا (الشوكولاتة) والمملكة المتحدة وأيرلندا (الفانيليا) على التوالي ، والثانية بعد الفستق في بلجيكا. من بين الأماكن الأولى من حيث اختيار النكهات في بريطانيا العظمى وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا هي "كوكي" و "أوريو" و "سبيكولوس" و "دولسي دي ليتشي". م ن ناحية أخرى ، اكد البحث أن فرنسا تفضل الأذواق التقليدية.



(أنسامد).



