مسابقة لاختيار أفضل مطاعم البيتزا الأصلية في 50 دولة

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - تنطلق النسخة الثالثة من مسابقة Best Avpn Pizzeria في 29 أبريل ، "المسابقة العالمية لاختيار أفضل مطاعم بيتزا فيراشي لهذا العام" من بين أكثر من 850 شركة تابعة ، موجودة في أكثر من 50 دولة. ي تم الترويج لهذه المبادرة من قبل جمعية True Neapolitan Pizza Association وتؤثر على محبي البيتزا من القارات الخمس.



تتوقع المسابقة أن أي شخص بدءًا من الساعة 11.00 يوم 29 أبريل وحتى 16.00 يوم 28 مايو سيكون قادرًا على التصويت لمطعم بيتزا المفضل لديه باتباع بعض الإرشادات التي يمكن العثور عليها على موقع الويب www.bestpizzeria.pizzanapoletana.org. ع على موقع المسابقة ، إلى جانب العدد الإجمالي للتفضيلات التي تم التعبير عنها ، سيكون ترتيب أكثر 30 مطعم بيتزا تم التصويت عليه مرئيًا ويتم تحديثه في الوقت الفعلي حتى تتمكن من متابعة تقدم الأصوات يومًا بعد يوم حتى إعلان الفائز .



ستمنح المسابقة هذا العام عنوانين مختلفين ، جوائز الويب ، مع تصويت شعبي وجوائز الأعضاء ، تُمنح لنفس طهاة البيتزا المنتسبين إلى الجمعية والذين سيكونون قادرين على تحديد الأماكن الثلاثة المفضلة ، باستثناء الأماكن الخاصة بهم.



يُطلب من جميع الناخبين والمتحمسين والمهنيين ، عند التعبير عن تفضيلاتهم ، أن يأخذوا في الاعتبار تقييمًا شاملاً لمطعم البيتزا: عجينة البيتزا والطهي ، واختيار المواد الخام ، والتركيبات المقترحة ، وخدمة الغرف ، والعناية بجماليات الغرفة. (أنسامد).



