شيك ريسبكت مشروع ايطالي مع 100 طاهي لمكافحة النفايات.

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - بدأ أعضاء في جمعية "Chic-Charming Italian". مشروع "Chic Respect" في التوعية تجاه مبدأ الاستدامة والاستهلاك المسؤول لموارد كوكب الأرض وتعزيز نظام غذائي متوازن ، لصالح صحة الإنسان والبيئة كما أكدوا في مذكرة ، على الحاجة إلى تركيز قوي على التطوير والبحث وتنفيذ الممارسات "الصديقة للبيئة" الجيدة.



انها حساسية خاصة و قيمة يتقاسمها أكثر من 100 متخصص في المطبخ ، يعملون في إيطاليا وخارجها .



انهم يرون إن الحد من التأثير على البيئة ومواردها هو مسألة أخلاقية ، ولكنه أيضًا فرصة تطوير لقطاع الطهي الإيطالي. "Chic Respect" هي علامة تجارية مخصصة لجميع المهنيين الذين يلتزمون بالبروتوكول الذي وضعته لجنة علمية من الخبراء في القضايا البيئية.



يبدأ المشروع من مشاركة أعضاء جمعية Chic والمنتجين الملتزمين بالاستدامة لإنشاء كتلة حرجة في ايطاليا من المطاعم ومطاعم البيتزا عالية الجودة ، والتي تتخذ مسارًا نحو تقليل الأثر البيئي لاستهلاك الغذاء من خلال الحد من النفايات ومعالجة النفايات واستهلاك الطاقة الطبيعية. يضاف إلى هذه الإجراءات تعزيز المنتجين المتميزين والرغبة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التقاليد الغذائية والثقافية ، المرتبطة أيضًا بالأذواق والتفضيلات المحلية.



يقول مدير جمعية شيك رافاييل جيمينياني "خيارات الطعام لها تأثير واضح على البيئة التي تستضيفنا ويمكن لكل منا أن يلعب دورًا أساسيًا في جعل سلوكنا مستدامًا ..مطالبا باعتماد نموذج استهلاك يعزز نظامًا غذائيًا متوازنًا يوضح الفوائد التي تعود على صحة الإنسان والبيئة هي إحدى الخطوات الأولى التي يجب اتباعها على طريق حماية كوكبنا وصحتنا.



في جوهرها ، إنها مسألة تنفيذ احتياطات بسيطة في الاختيارات والإجراءات اليومية بهدف تحقيق قدر أكبر من الاحترام للبيئة ، ويستند "شيك على صياغة طبق أو قائمة "احترام" حيث يتم اختيار الطعام الخام و يتم ترجيح المواد بناءً على الانعكاسات التي تحدثها دورات الإنتاج على البيئة وعلى أنواع الحيوانات والنباتات وعلى البشر (أنسامد).



