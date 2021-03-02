مهرجان سان ريمو..اعادة اكتشاف النبيذ و المكرونة و السوشي

(أنسامد) - مارس 2 - روما - تسلل مهرجان سان ريمو للاغنية
الايطالية الي المائدة حيث يجتمع علي هامشه متخصصو التغذية و يدعون
الضيوف الي رحلة متعددة الاحاسيس ..
في اطار دورته الرابعة يعمل كوخ بانفي علي المزج بين الفنون
التصويرية والموسيقية كما تقدم لا بيتيجولا و التي تعرض افخر انواع
النبيذ الابيض الذي تم انتاجه منذ 2012.. عينة محدودة مكونة من
حوالي 15 الف زجاجة و يقدم لاول مرة هذا العام عرض فستان تقدمه
ايلينا سالميسترارو و هي مصممة و فنانة تعيش و تعمل في ميلانو
كما يمكن سماع قائمة موسيقي فيرساتي علي تطبيق سبوتيفاي ..كان
فيرساتي قد اختارته وزارة الخارجية سفيرا للموسيقي و يمكن كذلك
احتساء كوب من النبيذ .
في المناسبات الخاصة بدئا من عيد الحب و حتي يوم 8 مارس يقدم احد
المطاعم الاسيوية الفاخرة في ايطاليا سوشي سن المتخصص في السوشي
ديكورات من الذهب الخالص وزهور عطرية و شموع وورود بالاضافة الي
قوائم الموسيقي المحددة للاصدقاء..
تقول زانيتي ان الموسيقي مثل الغذاء لديها القدرة علي تحول يوم
عادي الي حالة سحرية لا تنسي .
كما تقدم باريلا المتخصصة في صناعة الباستا فكرة جديدة بالتعاون مع
سبوتيفاي من خلال عرض 8 قوائم موسيقية مختارة بواسطة موسيقيين
عالميين تستغرق نفس توقيت خبز المعكرونة تحديدا من 9 الي 11 دقيقة
. (أنسامد).