مهرجان سان ريمو..اعادة اكتشاف النبيذ و المكرونة و السوشي

(أنسامد) - مارس 2 - روما - تسلل مهرجان سان ريمو للاغنية الايطالية الي المائدة حيث يجتمع علي هامشه متخصصو التغذية و يدعون الضيوف الي رحلة متعددة الاحاسيس ..



في اطار دورته الرابعة يعمل كوخ بانفي علي المزج بين الفنون التصويرية والموسيقية كما تقدم لا بيتيجولا و التي تعرض افخر انواع النبيذ الابيض الذي تم انتاجه منذ 2012.. عينة محدودة مكونة من حوالي 15 الف زجاجة و يقدم لاول مرة هذا العام عرض فستان تقدمه ايلينا سالميسترارو و هي مصممة و فنانة تعيش و تعمل في ميلانو كما يمكن سماع قائمة موسيقي فيرساتي علي تطبيق سبوتيفاي ..كان فيرساتي قد اختارته وزارة الخارجية سفيرا للموسيقي و يمكن كذلك احتساء كوب من النبيذ .



في المناسبات الخاصة بدئا من عيد الحب و حتي يوم 8 مارس يقدم احد المطاعم الاسيوية الفاخرة في ايطاليا سوشي سن المتخصص في السوشي ديكورات من الذهب الخالص وزهور عطرية و شموع وورود بالاضافة الي قوائم الموسيقي المحددة للاصدقاء..



تقول زانيتي ان الموسيقي مثل الغذاء لديها القدرة علي تحول يوم عادي الي حالة سحرية لا تنسي .



كما تقدم باريلا المتخصصة في صناعة الباستا فكرة جديدة بالتعاون مع سبوتيفاي من خلال عرض 8 قوائم موسيقية مختارة بواسطة موسيقيين عالميين تستغرق نفس توقيت خبز المعكرونة تحديدا من 9 الي 11 دقيقة . (أنسامد).



