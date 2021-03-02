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رفاهيّة - منتجات غذائية
مهرجان سان ريمو..اعادة اكتشاف النبيذ و المكرونة و السوشي
    (أنسامد) - مارس 2 - روما - تسلل مهرجان سان ريمو للاغنية الايطالية الي المائدة حيث يجتمع علي هامشه متخصصو التغذية و يدعون الضيوف الي رحلة متعددة الاحاسيس ..

    في اطار دورته الرابعة يعمل كوخ بانفي علي المزج بين الفنون التصويرية والموسيقية كما تقدم لا بيتيجولا و التي تعرض افخر انواع النبيذ الابيض الذي تم انتاجه منذ 2012.. عينة محدودة مكونة من حوالي 15 الف زجاجة و يقدم لاول مرة هذا العام عرض فستان تقدمه ايلينا سالميسترارو و هي مصممة و فنانة تعيش و تعمل في ميلانو كما يمكن سماع قائمة موسيقي فيرساتي علي تطبيق سبوتيفاي ..كان فيرساتي قد اختارته وزارة الخارجية سفيرا للموسيقي و يمكن كذلك احتساء كوب من النبيذ .

    في المناسبات الخاصة بدئا من عيد الحب و حتي يوم 8 مارس يقدم احد المطاعم الاسيوية الفاخرة في ايطاليا سوشي سن المتخصص في السوشي ديكورات من الذهب الخالص وزهور عطرية و شموع وورود بالاضافة الي قوائم الموسيقي المحددة للاصدقاء..

    تقول زانيتي ان الموسيقي مثل الغذاء لديها القدرة علي تحول يوم عادي الي حالة سحرية لا تنسي .

    كما تقدم باريلا المتخصصة في صناعة الباستا فكرة جديدة بالتعاون مع سبوتيفاي من خلال عرض 8 قوائم موسيقية مختارة بواسطة موسيقيين عالميين تستغرق نفس توقيت خبز المعكرونة تحديدا من 9 الي 11 دقيقة . (أنسامد).

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