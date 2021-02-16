نحو 4 مليون ايطالي مغرمون بالبان كيك

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - يحتفل الايطاليون اليوم باليوم العالمي لفطيرة البان كيك ..فهي مشهورة في كل انحاء العالم حيث تقول احصائية ايطالية انه حوالي 4 مليون ايطالي مغرمون بالبان كيك و هي منتشرة ايضا في أمريكا الشمالية مع عصير القيقب و في المملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع البيض المقلي ولحم الخنزير المقدد ، اما نسخة الطراز الإيطالي فهي تقدم مع المربى والعسل والبندق. اصبحت هذه الفطيرة رمزا من رموز الإفطار العالمي الذي يتم الاحتفال بيومه المخصص اليوم 16 فبراير. أيضا في ايطاليا.



بفضل الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية ، يبدو أن الإيطاليين قد اعتادوا على تخصيص المزيد من الوقت لتناول الإفطار ، والعديد منهم ، أكثر من 4 ملايين ، وفقًا لبحث نيلسن ، وخاصة الشباب والعائلات التي لديها أطفال ، يحضرون طبقًا من هذه الفطائر لتناولها يوميا .



وفقًا لبحث Nielsen الذي أجرته Barilla ، قال 4 من كل 10 إيطاليين (43٪) إنهم تناولوا الفطائر مرة واحدة على الأقل ، خاصة في المنزل (84٪). في حين أن 5 من كل 10 إيطاليين (51٪) يفضلونها في عطلة نهاية الأسبوع ، على الإفطار (73٪) ، ولكن أيضًا خلال وجبة خفيفة بعد الظهر (40٪). من بين محبي إضافات البان كيك ، يفضل 90٪ المكونات الحلوة والفاكهة فقط: الكاكاو أو الشوكولاتة أو البندق (65٪) ؛ مربى / مربى البرتقال (54٪) ؛ شراب القيقب (41٪) والعسل (28٪). (أنسامد).



