بسبب حظر التجوال.. عيد الحب بدون عشاء رومانسي

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تلقي جائحة كورونا والإجراءات المتبعة لمكافحته بظلالها على عيد الحب هذا العام، إذ سيجد العشاق أنفسهم مضطرون للتخلي عن أحداث أساسية معتادة خلال هذه الذكرى السنوية.



وينبغي على العشاق التخلي عن العشاء الرومانسي، أحد السمات الرئيسية للاحتفال بعيد الحب، بسبب حظر التجوال الذي تفرضه إيطاليا، إذ سيجد المحبون أنفسهم يقضون الليلة في المنزل، مع غلق جميع المطاعم.



ولكن هناك اقتراح آخر، لماذا لا تدلل نفسك بإفطار شهي ورمانسي، يضم أكواب شاي مزينة، ووردة على المنضدة وقطع المافن والفطائر والحلويات.



تقول خبيرة تنظيم الفاعليات وفن المائدة، جيورجيا فانتين بورجي: " من السهل حقا تخصيص لحظة خاصة ومشاركتها، والتي يمكن أن تكون دليلا على الاهتمام والعاطفة"، مشيرة إلى أن تحضير الطاولة لمن نحبهم هي لفتة حب.



توضح الخبيرة أنه يمكن ترتيب طاولة غنية وجذابة لإفطار رومانسي يمكن أن تكون جذابة للعين، وتسمح بالاستمتاع برفاهية بالفطور مع الاسترخاء التام، لأن السعادة أيضا تمر من على المائدة.



تشير الخبيرة إلى أن وجبة الإفطار هي واحدة من أكثر اللحظات الحميمية، وتوفر انسجاما يتناسب مع احتفال الحب. (أنسامد).



