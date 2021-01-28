سياحة النبيذ في فلورنسا ، جولات سياحية في "ثقوب النبيذ"

(أنسامد) - يناير 28 - روما - "ثقوب النبيذ " على مدى أربعة قرون ، عملوا في فلورنسا كنقاط بيع النبيذ الأصلية من المنتج إلى المستهلك ، واليوم أعيد فتحهم في وظيفة مكافحة العدوى: هم "ثقوب النبيذ" ، "المنافذويوجد منها 180 في المدينة ، منها حوالي ثلاثين خارج المركز التاريخي - اصبحت هذه المنافذ في فبراير ،هدفا للرحلات في مسارات المشي وركوب الدراجات المصحوبة بمرشدين عبر شوارع فلورنسا والتلال المحيطة.



هذه هي أربعة مسارات للجولات وأربع جولات فيديو روجت لها جمعية "Buchette del vino" بمساهمة من إدارة السياحة في Palazzo Vecchio.



ستستغرق الجولات المصحوبة بمرشدين 90 دقيقة: من الضروري الحجز على عنوان البريد الإلكتروني info@buchettedelvino.org أو على الرقم 3351435326.



قالت مستشارة السياحة سيسيليا ديل ري انها مبادرة رائعة للمساعدة في مرافقة إعادة تشغيل قطاع السياحة الذي يعاني من أزمة خطيرة بسبب آثار وباء كورونا واضافت انها ايضا طريقة لإعادة اكتشاف تاريخ فلورنسا من خلال ثقوب النبيذ ، والتي أعادت بعض الشركات في فلورنسا فتحها أثناء الإغلاق لتقديم منتجاتها في وضع مكافحة العدوى وهي في الاتجاه الصحيح من خلال تعزيز مسارات غير عادية بين الفن والتاريخ والحياة اليومية لفلورنسا الأمس واليوم.



المبادرة هي واحدة من المشاريع الممولة من قبل وزارة السياحة لتعزيز السياحة الخارجية والمبتكرة بما يتماشى مع المزيد من الأهداف الاجتماعية والبيئية و مراكز الاستدامة الاقتصادية ".



وأكد رئيس الجمعية ماتيو فاجليا أن المشروع "يهدف إلى جعل سكان فلورنسا وجميع المتحمسين الإيطاليين والأجانب لهذه المدينة يتعرفون علي هذه الثقوب من خلال رحلات شيقة مليئة بالمفاجأت . (أنسامد).



