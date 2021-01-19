زانوني الإيطالي يفوز بجائزة مسابقة لاليست الفرنسية في الطهي

(أنسامد) - يناير 19 - روما - صنفت مسابقة "لا ليست La Liste" الفرنسية، المطعم الإيطالي Zanoni، ضمن قائمتها الإرشادية، في الابتكار الرقمي المتعلق بالطعام.



وجاءت Zanoni، ضمن الفائزين في دليل مجمع الأحكام الفرنسي La Liste، التي أعدتها إيلين بتريني، من المجلة الأنجليزية 50 Best، بشأن أفضل المطاعم في العالم.



وأختير زانوني لدوره في تقديم محاضرات عن الطبخ على الانترنت حتى يتمكن من الحفاظ على اتصاله مع الزبائن.



وحصل سيموني زانوني على الجائزة الخاصة بالابتكار الرقمي ضمن المسابقة من أجل المحاضرات التي ينظمها بشكل يومي من منزله حتى يظل في تواصل مع زبائن مطعمه Le George al Four Seasons George V، وذلك بسبب الظروف الطارئة لوباء كورونا التي أجبرت المواطنين على البقاء في المنزل. (أنسامد).



