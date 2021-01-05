ايطاليا:هدايا الغطاس تصل الي 8.1 مليار يورو

انسامد - 5 يناير - كانون الثاني -
سيقدم اثنان من كل ثلاثة إيطاليين هدايا في عيد الغطاس ، بتكلفة
إجمالية قدرها 1.8 مليار ، وفقًا لمركز الدراسات التعاوني. أدت
الأزمة الاقتصادية وإغلاق المتاجر وتأخر بدء المبيعات إلى انخفاض
الإنفاق بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2019 ، مع فقدان مشتريات بقيمة 450
مليون يورو.
ووفقًا للتحليل ، فإن "الجوارب الخاصة بالصغار ستكون مملوءة
بالحلويات والشوكولاتة المصنوعة منزليًا من السكر الإيطالي". سيتم
إنتاج واحد على الأقل من كل أربعة جوارب من الحلويات في المنزل ،
وهو نظام ذاتي لا يتحدد فقط بالرغبة في الادخار ، ولكن أيضًا من
خلال توفير الوقت بشكل أكبر.
ينعكس التغيير في العادات بسبب الوباء ، مع قضاء المزيد من الوقت
في المنزل ، أيضًا في اختيار الهدايا الأخرى: الهدايا تزيد نسبتها
في ألعاب الطاولة (15٪) ، اشتراكات التلفزيون المدفوع (7٪) والكتب
(5٪) ، حتى إلى 27٪ من إجمالي الهدايا... ومع ذلك ، فإن الأولوية
تذهب للجوارب (38٪) ، تليها الألعاب (35٪).
أفادت تقارير تعاونية أن بيفانا "ستكون الذكرى السنوية العاشرة
التي تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه أكثر من 3.8 مليون أسرة ،
من اصل 10 ملايين شخص يعيشون في فقر ، وارتفاع نسب تضخم بسبب
الانغلاق الاقتصادي" ويطلب تحديد تدابير محاربة الفقر والسياسات
النشطة للمساعدة في معالجة وباء "الذي يهدد بتقويض الانسجام
الاجتماعي في البلاد في الأشهر المقبلة".