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ايطاليا:هدايا الغطاس تصل الي 8.1 مليار يورو
    انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - سيقدم اثنان من كل ثلاثة إيطاليين هدايا في عيد الغطاس ، بتكلفة إجمالية قدرها 1.8 مليار ، وفقًا لمركز الدراسات التعاوني. أدت الأزمة الاقتصادية وإغلاق المتاجر وتأخر بدء المبيعات إلى انخفاض الإنفاق بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2019 ، مع فقدان مشتريات بقيمة 450 مليون يورو.

    ووفقًا للتحليل ، فإن "الجوارب الخاصة بالصغار ستكون مملوءة بالحلويات والشوكولاتة المصنوعة منزليًا من السكر الإيطالي". سيتم إنتاج واحد على الأقل من كل أربعة جوارب من الحلويات في المنزل ، وهو نظام ذاتي لا يتحدد فقط بالرغبة في الادخار ، ولكن أيضًا من خلال توفير الوقت بشكل أكبر.

    ينعكس التغيير في العادات بسبب الوباء ، مع قضاء المزيد من الوقت في المنزل ، أيضًا في اختيار الهدايا الأخرى: الهدايا تزيد نسبتها في ألعاب الطاولة (15٪) ، اشتراكات التلفزيون المدفوع (7٪) والكتب (5٪) ، حتى إلى 27٪ من إجمالي الهدايا... ومع ذلك ، فإن الأولوية تذهب للجوارب (38٪) ، تليها الألعاب (35٪).

    أفادت تقارير تعاونية أن بيفانا "ستكون الذكرى السنوية العاشرة التي تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه أكثر من 3.8 مليون أسرة ، من اصل 10 ملايين شخص يعيشون في فقر ، وارتفاع نسب تضخم بسبب الانغلاق الاقتصادي" ويطلب تحديد تدابير محاربة الفقر والسياسات النشطة للمساعدة في معالجة وباء "الذي يهدد بتقويض الانسجام الاجتماعي في البلاد في الأشهر المقبلة".

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