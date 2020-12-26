إيطاليا: أسرار الكافيار والذهب الأسود الفاخر

أنسامد - 26 ديسمبر / كانون الأول - في إيطاليا ، في أحواض الاستزراع السمكي التي صورتها ، يوجد 300000 سمك الحفش لإنتاج الذهب الأسود. ظلت هذه الأنواع دون تغيير منذ زمن الديناصورات.



يقوم القائمون على الرعاية بتقييم استعداد الإناث لصنع الكافيار عن طريق الجس. يقول سيرجيو جيوفانيني ، منتج الكافيار: "إنهم ينظرون إلى قوام البطن ليختاروا الأفضل".



قبل سن الخامسة ، لا تمارس هذه الأسماك الجنس. لن تنتج أي أنثى بيضا حتى تبلغ الثامنة من عمرها على الأقل. هذا هو سبب عدم أخذ العينات عشوائيا. في المزرعة ، يقوم الأطباء البيطريون المتخصصون بإجراء 30000 فحص بالموجات فوق الصوتية سنويًا لمعرفة ما إذا كان الحمل يسير على ما يرام ، وما إذا كانت الأسماك تحتوي على بيض جميل.



يعتبر استخلاص البيض ، الذي يتم إجراؤه في مطبخ الشيف إنريكو بارتوليني ، في ميلانو ، بمثابة لفتة فنية: فهي تمثل حوالي 20٪ من إجمالي وزن السمكة. يتم غسلها وفرزها على الفور ، ثم تصبح جاهزة للتقييم. للحصول على تسمية الكافيار ، فإن الخطوة الأخيرة هي تمليح 3٪. يوضح الشيف : "إنها لحظة حساسة ، حيث تمنح شخصية المنتج. ويتم إصلاح نكهة البيض بجعله يصبح كافيارًا عالي الجودة"