إيطاليا: أسرار الكافيار والذهب الأسود الفاخر

أنسامد - 26 ديسمبر / كانون الأول - في إيطاليا ، في أحواض
الاستزراع السمكي التي صورتها ، يوجد 300000 سمك الحفش لإنتاج
الذهب الأسود. ظلت هذه الأنواع دون تغيير منذ زمن الديناصورات.
يقوم القائمون على الرعاية بتقييم استعداد الإناث لصنع الكافيار عن
طريق الجس. يقول سيرجيو جيوفانيني ، منتج الكافيار: "إنهم ينظرون
إلى قوام البطن ليختاروا الأفضل".
قبل سن الخامسة ، لا تمارس هذه الأسماك الجنس. لن تنتج أي أنثى
بيضا حتى تبلغ الثامنة من عمرها على الأقل. هذا هو سبب عدم أخذ
العينات عشوائيا. في المزرعة ، يقوم الأطباء البيطريون المتخصصون
بإجراء 30000 فحص بالموجات فوق الصوتية سنويًا لمعرفة ما إذا كان
الحمل يسير على ما يرام ، وما إذا كانت الأسماك تحتوي على بيض
جميل.
يعتبر استخلاص البيض ، الذي يتم إجراؤه في مطبخ الشيف إنريكو
بارتوليني ، في ميلانو ، بمثابة لفتة فنية: فهي تمثل حوالي 20٪ من
إجمالي وزن السمكة. يتم غسلها وفرزها على الفور ، ثم تصبح جاهزة
للتقييم. للحصول على تسمية الكافيار ، فإن الخطوة الأخيرة هي تمليح
3٪. يوضح الشيف : "إنها لحظة حساسة ، حيث تمنح شخصية المنتج. ويتم
إصلاح نكهة البيض بجعله يصبح كافيارًا عالي الجودة"