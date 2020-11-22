انطلاق أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم

أنسامد - 22 نوفمبر / تشرين الثاني - تنطلق الدورة الخامسة من أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم في 23 نوفمبر الجاري، والتي يتم تنظيمها بشكل افتراضي عبر شبكة الانترنت بسبب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.



وتأتي هذه الدورة من أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم تحت عنوان "معرفة ونكهات الأراضي الإيطالية بعد 200 عام على ميلاد بيليجرينو أرتوسي"، الكاتب الإيطالي ورائد فن الطهي الشهير.



هناك أكثر من 60 برنامجا ونشاطًا اقترحتها منطقة إميليا رومانيا ومؤسسة Casa Artusi في 31 دولة في جميع القارات، يتم تنفيذها بالتعاون مع السفارات والقنصليات والمعاهد الثقافية الإيطالية ووكالة ترويج التجارة الخارجية الإيطالية وغرف التجارة في الخارج، بالإضافة إلى الجامعات والجمعيات والمؤسسات الأخرى التي تمثل وتعزز ثقافة فن الطهي والمنتجات الإيطالية في جميع أنحاء العالم.



ومن المقرر تنظيم ندوات عبر شبكة الإنترنت ومؤتمرات ودروس افتراضية رئيسية وعروض طهي ودروس طبخ ومعارض رقمية ومقاطع فيديو بلغات مختلفة في إطار الاحتفال بأسبوع المطبخ الإيطالي.



يركز أسبوع المطبخ الإيطالي هذا العام والذي يقام برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الترويج لنمط حياة صحي من خلال نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي وحماية تقاليد الطهي الإيطالية مع التركيز على موضوعات الاستدامة والجودة والصحة.



