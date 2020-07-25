كولدرتيي:انهيار قطاع الضيافة يؤثر على شراء الطعام والنبيذ

إفتتاح جسر جنوة أمام حركة المرور في 5 أغسطس
المسماري : تركيا ترسل مزيدا من المرتزقة لليبيا
الجزائر تستلم معدات طبية من تركيا لمواجهة كورونا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكبر قالب جبن في العالم يزن 600 كيلوجرام
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
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