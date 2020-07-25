كولدرتيي:انهيار قطاع الضيافة يؤثر على شراء الطعام والنبيذ

أنسامد - 25 يوليو / تموز - قالت مجموعة كولدريتي الزراعية ، إن انهيار قطاع الضيافة الإيطالي بسبب كوفيد-19 سيؤدي إلى خسارة بقيمة ثلاثة مليارات يورو لشراء الطعام والنبيذ هذا الصيف.



وأضافت أنه مع رؤية انهيار المطاعم والحانات ، ستنخفض وجبات الغداء والعشاء خارج المنزل بنسبة 40٪ خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر.



وقالت إن عدد السياح الأجانب ، 19 مليونا العام الماضي ، سيتم تخفيضه فعلياً إلى الصفر هذا الصيف.



وقالت كولديريتي إن هذا "الفراغ الثقيل" لن يتم تعويضه من خلال "التحول الوطني" للإيطاليين الذين اختاروا البقاء في إيطاليا في هذا الصيف الذي أصيب بالفيروس.



قرر حوالي 93 ٪ من الإيطاليين قضاء عطلاتهم الصيفية في إيطاليا ، وفقا لأحدث استطلاع.



قرر حوالي 34 مليون إيطالي قضاء بضعة أيام على الأقل في عطلة في صيف 2020 ، بانخفاض 13 ٪ عن العام الماضي.



