في اليوم العالمي للشوكولاتة، الايطاليون يفضلون الداكنة

أنسامد - 7 يوليو / تموز - يحتفل العالم اليوم 7 يوليو باليوم العالمي للشوكولاتة، التي تعد معشوقة الإيطاليين، من كعكة المافِن إلى الآيس كريم، حيث يستهلك الفرد منهم ما يزيد قليلاً عن 4 كجم سنويًا.



تتميز الشوكولاتة بطعم "جذاب" بامتياز، حيث ارتفعت عمليات شرائها بنسبة 22% تقريبًا خلال فترة اغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



ويؤكد هذا ماهو معروف بالفعل منذ فترة طويلة، في أن ايطاليا بلد يتميز بتاريخ طويل في التحول الحرفي والصناعي لهذا المنتج مع وجود كافة العلامات التجارية التاريخية المعروفة في جميع أنحاء العالم، حيث تبلغ قيمة سوق الشوكولاتة في ايطاليا 2.5 مليار يورو.



وتحتل الشوكولاتة الداكنة دائمًا المرتبة الاولي في قائمة اختيارات الايطاليين للشوكولاتة بأكثر من 40%، يليها الشوكولاتة باللبن، في حين تراجعت الشوكولاته البيضاء وقوالب الشوكولاتة.



