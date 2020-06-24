غالبية الايطاليين يخصصون ثلث دخلهم لشراء الطعام و النبيذ

انسامد - 24 يونيو - حزيران - اعلن 93 بالمائة من الايطاليين عن قضاءاجازاتهم الصيفية داخل البلاد و هي النسبة الاضخم علي مدار 10 سنوات ...ويعملون خلال اجازاتهم علي البحث عن المنتجات المحلية و النبيذ الايطالي ويخصصون ما يعادل ثلث دخلهم لشراء المنتجات الغذائية...واصبحت تلك هي المتعة الحقيقية في الاجازات تحت شعار صنع في ايطاليا..



وفقا لتحليل مكتب كولديريتي قرر 34 مليون ايطالي الذهاب في اجازات قصيرة لعدة ايام خلال موسم الصيف الحالي و هو رقم اقل بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ..



ويؤكد التحليل ان حوالي 25 بالمائة اختاروا قضاء اجازاتهم في اماكن قريبة من اماكن اقامتهم رغم رفع القيود المفروضة علي السفر في الداخل و الخارج.



و يشير كولديريتي الي ان ايطاليا تحظي بالريادة العالمية في مجال سياحة الطعام و النبيذ وذلك لتفوقها في مجال الزراعة علي كل دول اوروباحيث تحظي باكثر من 299 منتج خاص بها وحدها بالاضافة الي 5155 منتج اقليمي تقليدي واكثر من 60 الف مزرعة عضوية .