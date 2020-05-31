إيلي تقدم قهوتها مجانا بمناسبة انتهاء الاغلاق

أنسامد - 31مايو / أيار - في لفتة صغيرة ورمزية بمناسبة انتهاء اجراءات الاغلاق في إيطاليا، قررت شركة إيلي صاحبة سلسلة مقاهي إيلي تقديم قهوة إيلي مجانا يوم 3 يونيو.



أعلن ذلك ماسيميليانو بوغلياني، الرئيس التنفيذي لشركة إيلي، موضحا أنه سيتم تقديم قهوة إيلي في جميع نقاط إيلي والبارات الشريكة في إيطاليا، مع اتباع القواعد الصحية، مثل قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الطبي.



وقال بوغلياني : إننا جميعًا نركز على انتهاء الاغلاق، ولكن المشكلة ليست إعادة فتح البلاد فحسب، بل التغلب على عدم الثقة والخوف، وعلى أمل أن يعود الناس إلى البارات التي يفضلونها ، فكرنا في هذه اللفتة الصغيرة.



وأضاف أن فكرة تقديم القهوة لجميع الإيطاليين بمناسبة إعادة الافتتاح البلاد في 3 يونيو المقبل بمثابة حافز لتهدئة المخاوف، وأيضًا لتقديم المساعدة لعملائنا، مشيرا إلى أنها بمثابة رسالة تضامن مع إيطاليا والإيطاليين، وكذلك مع جميع الأنشطة التجارية التي تم إغلاقها لأكثر من شهرين.



تبيع شركة إيلي التي تأسست عام 1933 في مدينة تريستي 8 ملايين فنجان قهوة في أكثر من 140 دولة حول العالم.



