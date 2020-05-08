إيطاليا: أصحاب المطاعم في بوليا يخشون تراجع نشاط القطاع

أنسامد - 8 مايو / أيار - يسود التشاؤم حول إعادة تشغيل قطاع
المطاعم في مدينة بوليا الايطالية، حيث يخشى 83% من أصحاب المطاعم
في بوليا - وفقًا لدراسة استقصائية - عدم عودة النشاط إلى سابق
عهده وغياب الزبائن لتحمل تكاليف إعادة فتح المطاعم المقررة من قبل
الحكومة في 1 يونيو.
ومع بدء اجراءات رفع القيود التي فرضتها السلطات الايطالية بسبب
تفشي فيروس كورونا المستجد، يبدو أن القطاع يشهد انقساما، حيث أعرب
45.8% من أصحاب المطاعم عن رغبتهم في عودة النشاط مرة أخرى في عام
2021، في حين أعلن 41.7% عن استعدادهم للبدء مرة أخرى في أقرب وقت
ممكن، وعلى أي حال في 1 يونيو المقبل.
ووفقا للدارسة، فإن قطاع المطاعم منقسم في بوليا، ولكن الجميع يتفق
على نقطة واحدة، وهي أنهم سوف يتأثرون كثيرا بسبب غياب الزبائن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 45.8% سيحتاجون إلى خطة لإعادة التشغيل في
العام المقبل بدعم حكومي.
وعما يحتاجه أصحاب المطاعم في بوليا من الحكومة الايطالية، كشف
20.8% منهم عن احتمال تسريح العمال حتى نهاية العام، في حين تشير
بعض التقارير إلى أن الحكومة تريد تسريح العمال حتى أكتوبر فقط.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب 37.5% بإمكانية الوصول السريع إلى أدوات
السيولة المالية، فيما يطالب 29.2% بإلغاء الضرائب والرسوم لعام
2020 بالكامل.