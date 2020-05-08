إيطاليا: أصحاب المطاعم في بوليا يخشون تراجع نشاط القطاع

أنسامد - 8 مايو / أيار - يسود التشاؤم حول إعادة تشغيل قطاع المطاعم في مدينة بوليا الايطالية، حيث يخشى 83% من أصحاب المطاعم في بوليا - وفقًا لدراسة استقصائية - عدم عودة النشاط إلى سابق عهده وغياب الزبائن لتحمل تكاليف إعادة فتح المطاعم المقررة من قبل الحكومة في 1 يونيو.



ومع بدء اجراءات رفع القيود التي فرضتها السلطات الايطالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يبدو أن القطاع يشهد انقساما، حيث أعرب 45.8% من أصحاب المطاعم عن رغبتهم في عودة النشاط مرة أخرى في عام 2021، في حين أعلن 41.7% عن استعدادهم للبدء مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال في 1 يونيو المقبل.



ووفقا للدارسة، فإن قطاع المطاعم منقسم في بوليا، ولكن الجميع يتفق على نقطة واحدة، وهي أنهم سوف يتأثرون كثيرا بسبب غياب الزبائن.



بالإضافة إلى ذلك، فإن 45.8% سيحتاجون إلى خطة لإعادة التشغيل في العام المقبل بدعم حكومي.



وعما يحتاجه أصحاب المطاعم في بوليا من الحكومة الايطالية، كشف 20.8% منهم عن احتمال تسريح العمال حتى نهاية العام، في حين تشير بعض التقارير إلى أن الحكومة تريد تسريح العمال حتى أكتوبر فقط.



بالإضافة إلى ذلك، يطالب 37.5% بإمكانية الوصول السريع إلى أدوات السيولة المالية، فيما يطالب 29.2% بإلغاء الضرائب والرسوم لعام 2020 بالكامل.



