إيطاليا : اتحاد الشركات البحرية يشارك في معرض دوسلدورف

(أنسامد) - يناير 23 - روما - يشارك اتحاد الشركات البحرية الإيطالية ، في معرض دوسلدورف للقوارب واليخوت، الذي يقام في ألمانيا في الفترة من 21 إلى 29 يناير الجاري، بجناح مؤسسي سيكون بمثابة نقطة مرجعية لـ 110 شركة إيطالية حاضرة وكذلك للمشغلين الذين سيزورون المعرض.



وصرح سافيريو سيتشي، رئيس اتحاد الشركات البحرية الإيطالية قائلا : يعود الاتحاد ليصبح مجددا النقطة المرجعية للتميز الإيطالي في الصناعات البحرية في معرض دوسلدورف بعد توقفه لمدة عامين بسبب تفشي وباء كورونا.



وأضاف : في هذه السنوات المعقدة، عززنا دورنا الترويجي في إيطاليا وفي الخارج لسلسلة توريد قطاع القوارب واليخوت الإيطالية بأكملها، منوها أن القطاع استمر في النمو مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً في التصدير في عام 2022، حيث يمتلك قطاع اليخوت الفاخرة 50% من السوق العالمية.



بعد معرض دوسلدورف، سيشارك اتحاد الشركات البحرية الإيطالية في معرض ميامي الدولي للقوارب (15-19 فبراير)، ومعرض دبي الدولي للقوارب (1-5 مارس) ومعرض بالم بيتش الدولي للقوارب (23-26 مارس).



(أنسامد).



