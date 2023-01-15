مكافحة الاحتكار الإيطالية تغرم شركة تجزئة 5.2 مليون يورو

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية، أول أمس الجمعة، أنها فرضت غرامة على شركة Yoox Net-a-Porter Group تقدر ب 5.2 مليون يورو وأوضحت أن الشركة تبنت سياسة تعليق العملاء الذين وصلوا إلى حد معين من عائدات المنتج دون إخبارهم بأن لديهم مثل هذه السياسة.



ونتيجة لذلك، ألغت Yoox من جانب واحد الطلبات التي قدمها بعض العملاء.



وقالت الهيئة إن Yoox تبنت أيضًا ممارسات أسعار مضللة.



وتابعت أنه بسبب إعادة التسعير المتكررة، فإن المنتجات المعلن عنها على أنها معروضة للبيع بخصم كبير تم بيعها بالفعل بسعر مشابه للسعر المطبق في الفترة التي سبقت العرض الترويجي. (أنسامد).



