فيندي ترمم قاعات الأكاديمية الفرنسية في روما

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - تقوم دار الأزياء الإيطالية "فيندي" بترميم وتأثيث ستة قاعات في الأكاديمية الفرنسية في روما، الواقعة في فيلا ميديشي، بدعم من مؤسسة Mobilier National الفرنسية، وهي مؤسسة فرنسية تدعم الفنون والحرف اليدوية منذ القرن السابع عشر.



ومن بين القاعات التي يتم تجديدها أيضًا، القاعة المخصصة للفعاليات والمؤتمرات والتي تبلغ مساحتها 150 مترًا. تم تصميم المشروع من قبل كيم جونز، المدير الإبداعي للأزياء الراقية وخط الأزياء النسائية في فيندي، وسيلفيا فينتوريني فيندي، المديرة الإبداعية لقسم الإكسسوارات وخط أزياء الرجال، بدعم من قسم فيندي للهندسة المعمارية.



يجمع الأسلوب الجديد للقاعات بين مجموعة من المهارات المتعلقة بالتصميم والتأثيث والترميم التقليدي، مع استخدام سجاد بظلال تدريجية مصمم خصيصا لفيلا ميديتشي ومصنوع من الصوف الفرنسي المعاد تدويره.



جاء المشروع أيضًا في إطار إقامة حوار بين التراث الحالي والتصميم المعاصر بتوقيع مديري فيندي الفنيين وبمساهمة بعض المصممين المدعوين للتعاون في المشروع. (أنسامد).



